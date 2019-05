Kate Middleton et Amber Rose : Ce point commun dont elles se passeraient bien

C'est un point commun peu réjouissant que partagent Kate Middleton et Amber Rose. Enceinte de son second enfant, cette dernière s'est saisie de son compte Instagram ce 28 mai 2019 pour confier à ses fans qu'elle souffre d'hyperemesis gravidarum, une maladie qui se traduit par de fortes nausées et des vomissements. Un mal dont la duchesse de Cambridge a aussi souffert durant ses trois grossesses.

"Je suis très, très fatiguée, a expliqué le mannequin de 35 ans, qui attend un petit garçon. Je peux manger un peu plus maintenant, parce que j'en suis au second trimestre, mais pas beaucoup (...). C'est très, très difficile d'être enceinte, je ne vais pas mentir. Je veux montrer mon ventre. Mais je ne peux pas me lever de ce canapé. Je suis fatiguée et je veux juste vomir toute la journée. Ce n'est pas drôle. Mais ça en vaut totalement la peine."