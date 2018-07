Kate Middleton et Meghan Markle : Chic avec la famille royale pour fêter la RAF

Déjà terminé, ce congé maternité ? Au lendemain du baptême de son fils le prince Louis, marqué notamment par les coups d'éclat de l'irrésistible princesse Charlotte, la duchesse Catherine de Cambridge a renoué par surprise avec les activités officielles en assistant mardi 10 juillet 2018 à la messe célébrée en l'abbaye de Westminster, à Londres, pour marquer le centième anniversaire de la Royal Air Force (RAF), l'Armée de l'Air britannique.

L'événement était tel que la reine Elizabeth II s'était organisée pour y prendre part... au détriment du baptême de son arrière-petit-fils : après une semaine chargée en Écosse, la monarque âgée de 92 ans est en effet rentrée à Londres depuis Sandringham lundi pendant qu'avait lieu la cérémonie au palais St James, qu'elle a manquée. Toute pimpante en bleu, elle pouvait compter sur son clan en ordre de bataille, avec en première ligne le "Fab Four" royal : outre la participation surprise de la duchesse Catherine, dont le congé maternité court en théorie jusqu'à l'automne, le prince William, mais aussi le prince Harry et sa femme la duchesse Meghan de Sussex avaient répondu à l'appel.

Il eut été inconcevable que les deux fils du prince Charles, qui ont tous deux mené une belle carrière au sein de la RAF (William dans les secours en hélicoptère Sea King, Harry dans les hélicoptères d'attaque Apache), ne soient pas présents pour l'occasion ; ils avaient d'ailleurs revêtu l'uniforme. Du côté des femmes, la duchesse Catherine continuait sur sa lancée, à nouveau vêtue d'Alexander McQueen – encore le même modèle qu'au baptême de la princesse Charlotte et qu'au mariage d'Harry et Meghan, mais en bleu pâle cette fois – et arborant la broche RAF qu'elle avait reçue en 2015 en acceptant le patronage des cadets de la RAF, tandis que la duchesse Meghan était elle aussi extrêmement élégante dans une robe noire à col bateau laissant ses épaules sagement dénudées – une robe en laine et soie noires Dior Haute Couture, avec pochettes et souliers de la même maison.

Le prince Charles et la duchesse Camilla de Cornouailles, tout en blanc, le prince Edward et la comtesse Sophie de Wessex, également en blanc, la princesse Anne et le vice-amiral Timothy Laurence, le prince et la princesse Michael de Kent, ou encore le duc et la duchesse de Gloucester composaient également l'assistance royale.

Après la cérémonie, les célébrations se sont poursuivies dans la cour intérieure du palais de Buckingham, où la monarque, secondée par l'héritier du trône, a remis les Couleurs de la Reine à la RAF et a prononcé un bref discours, puis au balcon (de nouveau, un mois après Trooping the Colour), depuis lequel les membres de la famille royale ont pu observer la parade aérienne exécutée pour l'occasion par pas moins d'une centaine d'appareils – des chasseurs Spitfire, un bombardier Lancaster, des F-35, des hélicoptères Puma et Chinook... Un spectacle ponctué par les couleurs de l'Union Jack répandues dans le ciel par les Red Arrows (l'équivalent britannique de la Patrouille de France). Sans compter les quelque 1 000 militaires défilant sur le Mall.

Une réception était ensuite donnée au palais, au cours de laquelle les membres de la famille royale pouvaient rencontrer des personnels de la RAF et des personnes impliquées dans diverses initiatives en faveur des militaires de carrière.

Le prince Harry et la duchesse Meghan devaient ensuite partir pour une visite de deux jours à Dublin.