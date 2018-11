Katie Holmes : La chérie de Jamie Foxx repérée avec une mystérieuse bague...

Katie Holmes, un diamant au doigt et le sourire aux lèvres, c'est la photo qui a fait s'emballer Hollywood et les réseaux sociaux. Mais les fans de l'ancienne star de Dawson vont être déçus : pas de mariage prévu avec Jamie Foxx.

C'est la représentante de Katie Holmes qui a calmé les esprits. "Katie n'est pas fiancée si ce n'est à son fiancé de fiction, joué par Jerry O'Connell", a-t-elle déclaré à People. L'actrice de 39 ans tourne actuellement son nouveau film intitulé The Secret à la Nouvelle-Orléans et, le 31 octobre, elle avait gardé cette bague au doigt lorsqu'elle était prise en photo. Katie Holmes et Jamie Foxx, âgé de 50 ans, ont fini par assumer leur relation amoureuse seulement depuis l'an dernier après des années de rumeurs.

Katie Holmes, qui a été mariée à l'acteur Tom Cruise (de 2006 à 2012) avec lequel elle a eu une fille prénommée Suri (12 ans), a été vue au côté de Jamie Foxx à Atlanta, en septembre dernier. Cette (rare) apparition a ainsi définitivement mis fin aux rumeurs de séparation, colportées en juin...

Thomas Montet