Kevin Guedj : Jessica, Carla, Adixia... Les Marseillais réunis pour son resto

Les candidats des Marseillais forment à eux seuls une véritable famille, et ils n'hésitent pas à le crier haut et fort. Alors que certains vivent entièrement de leur statut de candidat ou de la promotion pour des produits sur les réseaux sociaux, d'autres ont de véritables projets d'avenir et le font savoir. Souvenez-vous, le 3 octobre 2016 dernier Kevin Guedj annonçait l'ouverture prochaine d'un restaurant non loin de Marseille.

Et c'est désormais chose faite. Il y a quelques jours, le 23 avril, l'ex-petit ami de Carla inaugurait son établissement nommé Le Patio à Trets (Bouches-du-Rhône) aux côtés de ses plus proches amis. Le jeune homme a pu compter sur la présence de l'emblématique couple que forment Paga et Adixia, mais également sur celle de Jessica Thivenin et Carla Moreau...

Fier de cet accomplissement et de la compagnie de ses amis, Kevin Guedj n'a pas hésité une seule seconde à publier, quelques heures seulement après l'événement, un cliché sur lequel ils sont tous rassemblés. Les Marseillais du programme de W9 forment une famille à la ville comme à l'écran !