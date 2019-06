Khloé Kardashian trompée : Kylie Jenner tacle Jordyn Woods, "j'ai peur de toi"

On l'attendait depuis de longs mois. L'épisode de l'Incroyable Famille Kardashian consacré au scandale de l'adultère de Jordyn Woods et de Tristan Thompson sera diffusé mondialement dimanche 23 juin 2019. En attendant, plusieurs séquences tirées de l'épisode choc ont été dévoilées sur YouTube. La dernière en date, publiée le 20 juin 2019, montre une discussion matinale entre Kylie Jenner, Kim et Khloé Kardashian, quelques heures après que le scandale a éclaté. "Tristan, on sait tous ce qu'il est capable de faire. Regarde ce qu'il a fait quand j'étais à neuf mois de grossesse ! Mais je savais qui il était. Je n'aurais jamais au grand jamais imaginé qu'elle était ce genre de personne", s'étonne Khloé.

"Quand c'est sorti sur internet, tout le monde pensait que c'était faux", ajoute Kim. "Je l'ai appelée et elle n'a pas vraiment dit grand-chose, raconte Kylie. Elle pleurait durant toute la conversation et je lui disais : 'J'ai peur de toi désormais. Tu es capable de te réveiller le jour d'après, avec un grand sourire.' Je lui ai dit exactement ce dont on a parlé. 'Tu n'as pas pensé à True, ni à Khloé, ni à moi, tu n'as pensé qu'à toi-même. Quand ça affecte ma famille, moi... c'est là où est le problème.'"

Kim Kardashian s'est ensuite étonnée du comportement de Jordyn, qui ne se serait même pas excusée. "Je n'ai pas apprécié son ton, elle n'a jamais dit qu'elle était désolée. À sa place, je serais allée pleurer à chaudes larmes devant la porte de Khloé en disant : 'Put***, je ne sais pas ce qui m'a pris, je suis une put*** d'idiote'", s'insurge la mère de famille. Voilà qui promet des discussions enflammées dans l'épisode de dimanche...

Petit rappel des faits, pour ceux qui auraient vécu dans une grotte durant les six derniers mois. À la toute fin de sa grossesse, Khloé Kardashian avait découvert les images terribles de Tristan Thompson en train de la tromper avec des inconnues en boîte de nuit. Et leur petite True n'avait même pas 1 an quand il l'a trompée avec Jordyn Woods, l'ancienne meilleure amie de Kylie Jenner, en février 2019. Jordyn avait alors été instantanément exclue du clan Kardashian-Jenner et de la maison de Kylie, où elle logeait.