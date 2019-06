Kim Kardashian : Psalm et Saint complices, la photo attendrissante des frères

Le 10 mai 2019, Kim Kardashian et Kanye West accueillaient leur quatrième enfant, né d'une mère porteuse, Psalm. Doté d'un prénom original aux origines bibliques (Psalm signifie "psaume" en français), cet adorable petit garçon est le second fils des deux célébrités. La businesswoman et future avocate avait déjà dévoilé sa bouille d'ange, mais elle a décidé de montrer la jolie complicité déjà naissante entre Saint et Psalm, en publiant une adorable photo des deux bambins sur Instagram.

Le 17 juin 2019, les 141 millions d'abonnés de Kim Kardashian découvraient ce cliché en noir et blanc, où l'on voit Saint tenir le visage de Psalm entre ses petites mains. Le petit garçon de 3 ans approche délicatement son visage de celui de son frère, alors que le nourrisson semble s'être assoupi dans les bras de sa maman. Un cliché merveilleux plébiscité par 2,7 millions de personnes. "Mes petits gars", a sobrement écrit la mère de famille en légende de la photo.

Kim Kardashian et Kanye West sont déjà parents de North (6 ans), Saint (3 ans) et Chicago (1 an). Comme sa grande soeur, Psalm a été conçu par une insémination artificielle et a vu le jour grâce à une mère porteuse.