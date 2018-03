Kirsten Dunst enceinte : Une future maman stylée et très épanouie

Selon la rumeur, Kirsten Dunst et Jesse Plemons prévoiraient en tout cas de se marier au printemps lors d'une cérémonie qui devrait avoir lieu à Austin (Texas). Le couple s'était fiancé au début de l'année 2017 après quelques mois de relation. La même année, la jolie blonde avait affirmé sa volonté de fonder une famille lors d'un entretien accordé au magazine Marie Claire. "Je suis à une période de ma vie où je me dis que je travaille depuis l'âge de 3 ans. Il est temps d'avoir des bébés et de se relaxer. (...) Je n'étais pas de celles qui disaient 'Je veux un bébé !', jusqu'au jour où ma filleule est venue au monde. Je l'aime tellement. Cet amour est comme... On ne peut pas l'expérimenter, sauf si on a un enfant. Je l'ai mise au lit hier soir et elle s'est réveillée ce matin et a dit à sa mère : 'Où est Kiki ?' J'adore cet amour. C'est ce que je veux", avait-elle déclaré en mai 2017.