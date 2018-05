Koh-Lanta – Denis Brogniart "attristé" par les tensions : "Je regrette..."

Entre les aventuriers de Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1), rien ne va plus. Après trahisons, mensonges et traîtrise, certains ne s'entendent plus. Pascal, lynché après l'élimination inattendue de Yassin et Alban, se retrouve (presque) seul contre tous. Une situation qui touche forcément Denis Brogniart, animateur du programme...

"Bien sûr que ça m'attriste", assure-t-il à nos confrères de Télé Loisirs. D'après lui, tout est la faute des réseaux sociaux : "La gangrène, pas seulement de Koh-Lanta, mais des rapports humains, ce sont les réseaux sociaux et leur utilisation par ceux qui n'ont ni l'expérience, ni l'intelligence, ni la maturité de les maîtriser. Et ça fait un mal de fou ! Ils se servent de ça et ne se rendent pas compte de la portée de la caisse de résonance..."

Mais Denis Brogniart nuance. Lorsqu'il a annoncé l'annulation de la prochaine saison de Koh-Lanta, il a été surpris par le nombre de messages bienveillants. "Je n'ai reçu aucun commentaire négatif. Alors que d'habitude il y a toujours des abrutis pour commenter et dire des trucs négatifs...", lance-t-il.

Enfin, l'animateur de 50 ans tient à calmer le jeu entre les aventuriers de cette édition All Stars. "Je regrette ce qu'il se passe, les gens sont bien meilleurs que ce qu'on dit d'eux aujourd'hui, dans un camp comme dans l'autre. Et je préfère retenir un Dylan qui, avec du recul, propose à tous de se retrouver", lance-t-il.

Rappelons que, sur Instagram, l'acolyte de Yassin avait publié une photo de la "team de la réunification", appelant à une réconciliation. "Malgré les tensions, les trahisons, les coups bas et j'en passe... on tenait à vous dire que peu importe l'âge, 23 ans... 30 ans... ou même 50 ans... Cette aventure a été l'une des plus belles expériences de notre vie. Nous voulons tirer un grand trait sur toutes ces différences et discordes entre nous, car nous désirons ne garder que le meilleur de cette aventure exceptionnelle", avait-il écrit. Un appel visiblement entendu par tous... sauf Pascal, décidé à ne plus parler à Dylan.

Rendez-vous vendredi 25 mai 2018 dès 21h sur TF1 afin de suivre la finale de Koh-Lanta : Le Combat des héros.