Koh-Lanta, les blacklistés : Des "jaloux et frustrés", des candidats balancent

Vendredi 16 mars 2018, Koh-Lanta a fait son grand retour sur TF1 pour sa nouvelle édition All Stars. L'occasion pour le public de retrouverAlban (Koh-Lanta Johor, saison 14), Candice (Koh-Lanta L'île au Trésor, saison 16), Cassandre (Koh-Lanta Thaïlande, saison 15), Cédric (Koh-Lanta Johor, saison 14), Chantal (Koh-Lanta Johor, saison 14), Clémence (Koh-Lanta L'île des Pins, saison 5), Clémentine (Koh-Lanta Cambodge, saison 17), Dylan (Koh-Lanta Cambodge, saison 17), Javier (Koh-Lanta Malaisie, saison 12), Julie (Koh-Lanta L'île au Trésor, saison 16), Ludovic (Koh-Lanta Vanuatu, saison 6), Pascal (Koh-Lanta Thaïlande, saison 15), Yassin (Koh-Lanta Cambodge, saison 17), Tiffany (Koh-Lanta Fidji, saison 18), Nathalie (Koh-Lanta Caramoan, saison 8), Jérémy (Koh-Lanta L'île au Trésor, saison 16), Olivier (Koh-Lanta Raja Ampat, saison 11) et Raphaële (Koh-Lanta Palau, saison 9).

Si tous ont pu passer le casting sans problème, ce n'était pas le cas de tous les anciens Survivors. Ceux qui ont participé à un programme de télé-réalité ont en effet été écartés d'office par la production. Un choix qui a beaucoup agacé certains concernés comme Jeff, Anthony (qui ont participé aux Anges ) ou Corentin (candidat de la dernière saison de Friends Trip).

Pourtant, dès leur première participation à l'émission d'aventure, tous auraient été prévenus qu'ils ne seraient pas repris s'ils étaient candidats d'une télé-réalité. Aussi, Jérémy ne "comprend absolument pas" la raison de tout ce remue-ménage. "C'est comme si je mangeais un caillou et que je me plaignais après que ce ne soit pas bon. On sait très bien, quand on fait Koh-Lanta, que si on veut un jour espérer le refaire, on ne doit pas faire de télé-réalité. Ils le savent, on leur répète, mais ils l'ont fait. Ils ont fait un choix, il faut l'assumer maintenant", nous a confié le beau brun.

Même son de cloche du côté de sa complice Candice : "Ils étaient prévenus. À partir de là, je ne vois pas pourquoi ils s'étonnent de ne pas pouvoir en refaire un." Clémence a quant à elle mis en avant le fait que "la production a voulu mettre une frontière entre Koh-Lanta et le reste de la télé-réalité pour le bien de l'image de l'émission". Un choix judicieux selon la femme de Mathieu Johann.

Enfin, la belle Tiffany a appelé les candidats blacklistés à apaiser les tensions avec ALP. Si elle comprend que les "jaloux et les frustrés" soient déçus, elle leur demande de se faire une raison : "On est tellement de candidats à vouloir refaire cette aventure, tout le monde ne peut pas être pris, donc il faut accepter (...). Il faut qu'il y ait un peu de respect des deux côtés."

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.