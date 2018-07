Kourtney Kardashian : Son chéri jaloux et impulsif, leur couple en danger ?

Kourtney Kardashian et son chéri Younes Bendjima ont passé des vacances de rêve en Italie, un séjour de plusieurs semaines que le couple n'a pas effectué en amoureux mais accompagné de Mason, Penelope et Reign Disick (8, 6 et 3 ans), les trois enfants de l'ex-compagne de Scott Disick.

Rentrée depuis à Los Angeles, Kourtney Kardashian a eu la déconvenue de découvrir que toutes ses photos ne sont pas du goût de son compagnon, notamment les plus sexy qu'elle propose à ses fans sur Instagram. Ainsi, après ses vacances en Italie, la belle de 39 ans s'est dévoilée en string sur la Toile, une exposition qui a fait réagir Younes à l'origine du commentaire "C'est ce que tu dois montrer pour avoir des like ?", très rapidement supprimé.

Depuis cet incident qui n'a pas manqué de faire parler, Kourtney Kardashian serait "frustrée" par l'attitude de son chéri de 25 ans. Selon une source d'E! (chaîne qui diffuse L'Incroyable Famille Kardashian), la grande soeur de Kim et Khloé "n'apprécie pas que Younes exprime ses sentiments sur une plateforme publique et soit impulsif". "Elle est frustrée qu'il continue à être agacé. Elle ne va pas arrêter ce qu'elle fait et sent qu'il a besoin de comprendre et de gérer la situation", ajoute la source.

Malgré la solidité de leur relation, Younes Bendjima n'est pas à l'aise face à la nudité proposée par sa compagne : "Younes devient jaloux et peut-être possessif. Quand elle poste des photos d'elle à moitié nue, il peut être très contrarié." Sauf que cette exposition sulfureuse fait partie intégrante de l'énorme business bâti avec son clan. Younes arrivera-t-il à surmonter sa jalousie ou mettra-t-il leur couple en péril ? Affaire à suivre...