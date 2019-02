Kylie Jenner entièrement refaite ? La star, offensée, répond aux accusations

Kylie Jenner ne nie donc pas avoir retouché ses lèvres et ne pourrait pas le faire puisqu'elle s'est précédemment expliquée sur les raisons qui l'ont poussée à le faire.

Ainsi, en septembre 2017, la petite soeur de Kim Kardashian s'était confiée dans son émission de télé-réalité Life of Kylie diffusée sur E! : l'envie de se faire refaire les lèvres est intervenue le jour où son petit ami lui a fait une remarque qui l'a profondément remise en question. "J'avais 15 ans et je n'étais pas à l'aise avec mes lèvres. Elles étaient vraiment fines. C'était l'un de mes premiers baisers et le garçon m'a dit : 'Je ne pensais pas que tu embrassais si bien, tu as de si petites lèvres.' Je l'ai très mal pris. Ça m'a beaucoup affectée, je ne me sentais ni désirable ni belle", avait-elle expliqué dans un épisode de son feuilleton. Donc à part ce petit détail, tout le reste est 100% naturel malgré une évidente transformation.