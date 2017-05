Kylie Jenner : Soins médicaux et assistance respiratoire pour la star

Kylie Jenner est une des célébrités les plus influentes de la planète ! Un pouvoir qu'elle consolide sur les réseaux sociaux, où ses publications sont likées et commentées par des millions de personne. Les dernières ont d'ailleurs déclenché une vague d'inquiétude : la bombe de 19 ans a reçu des soins médicaux et bénéficié d'assistance respiratoire...

C'est sur Snapchat que les followers de "King Kylie" ont eu l'info. Plusieurs vidéos de sa story la montrent assise sur un lit, habillée d'une veste et d'un jogging et recevant des soins médicaux. Dans un des clips, le médecin s'adresse même à ses abonnés. Il révèle : "À cette altitude de 11 000 pieds [près de 3350 mètres] au-dessus de la mer, il est possible que vous vous sentiez nauséeuse et ayez des maux de tête, comme si vous aviez la pire des gueules de bois. Kylie reçoit de l'oxygène, elle se sentira mieux."

Kylie Jenner est actuellement à Lima, capitale du Pérou, en compagnie de sa mère Kris Jenner et de son amie Jordyn Woods. La star de télé-réalité et petite amie du rappeur Travis Scott s'est rendue là-bas pour le compte de la fondation caritative Smile Train, qui permet à des enfants ayant des fentes labiales et palatines (bec-de-lièvre) de subir des opérations.

En 2016, la marque Kylie Cosmetics créée par Kylie Jenner a lancé un gloss baptisé "Smile", dont les bénéfices ont intégralement été reversés à Smile Train. L'article a été relancé au mois de janvier.

Pendant que Kylie Jenner veille à ce que des enfants retrouvent le sourire, sa grande soeur renoue avec les plaisirs d'été. Kendall profite de vacances dans les Caraïbes avec plusieurs amies, dont les mannequins Bella Hadid et Hailey Baldwin.