Laeticia Hallyday : Les dessous de son interview avec Anne-Claire Coudray...

Vendredi 19 octobre 2018, le JT de TF1 fédérait 5,93 millions (28,2%) de téléspectateurs, en forte hausse par rapport à la précédente semaine. Il faut dire que le public allait enfin entendre Laeticia Hallyday, venue en France pour quelques jours seulement afin de défendre Mon pays c'est l'amour certes, mais aussi sa propre personne.

La journaliste et présentatrice Anne-Claire Coudray, qui a décroché cette interview très convoitée de la veuve de Johnny, estime que ce qui a fait la différence, c'est d'abord et avant tout... TF1. "Entre Johnny Hallyday et TF1, il y avait une histoire commune, beaucoup d'émissions spéciales, de concerts, et d'invitations aux JT. Ce lien fort a pu peser, je crois, dans le choix de Laeticia", a-t-elle déclaré à Télé Loisirs. Et, concernant le choix du très suivi journal télévisé plus qu'un autre format, d'ajouter : "Un JT permet de s'adresser directement aux gens. C'est son ADN. C'est cet entretien 'les yeux dans les yeux' que je lui ai vendu." S'adresser aux gens était effectivement important pour Laeticia Hallyday, devenue contre sa volonté clivante chez une partie des fans de Johnny après la révélation du testament de ce dernier qui fait d'elle son héritière aux dépens de ses aînés Laura Smet et David Hallyday.

L'interview, qui a été diffusée le jour de la sortie de l'album – avec une mise en place à 800 000 exemplaires –, a été enregistrée comme l'ont remarqué les téléspectateurs. "Laeticia craignait d'être submergée par l'émotion. De mon côté, je pouvais craindre que cette émotion m'empêche de poser toutes les questions. Nous avons donc décidé d'enregistrer l'entretien", détaille Anne-Claire Coudray. Les deux femmes s'étaient rencontrées avant mais uniquement pour discuter du déroulé de l'entretien et non pas des questions. "Il fallait trouver un équilibre. (...) Laeticia est une femme en deuil. Sur certains points, je savais qu'elle ne rentrerait pas dans le détail des négociations", explique la journaliste.

L'interview s'est finalement très bien passée, Laeticia Hallyday demandant de temps à autre une petite pause, notamment pour reprendre ses esprits et pour boire un verre d'eau. À la fin de l'enregistrement, Anne-Claire Coudray affirme que son invitée a lâché : "J'espère qu'il [Johnny, NDLR] sera fier de moi."

Mon pays c'est l'amour s'est déjà vendu à 631 473 exemplaires physiques (CD et vinyles) depuis sa sortie vendredi, un chiffre historique en France, a annoncé à l'AFP Warner Music France.