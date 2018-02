Laeticia Hallyday occupe ses filles à New York avec Jean Reno et Hélène Darroze

Alors qu'on la croyait partie en Angleterre, Laeticia Hallyday a en réalité trouvé refuge à New York. C'est avec ses filles Jade et Joy, qui profitent d'une semaine de vacances scolaires, qu'elle a quitté Los Angeles pour la Grosse Pomme, où elle a un planning chargé...

Hélène Darroze, jurée star de Top Chef, a confirmé que son amie Laeticia Hallyday passait du temps sur la côte Est des États-Unis. "Je viens de la rencontrer à New York : Laeticia est très meurtrie. Elle tient debout grâce à ses filles, qu'elle doit protéger. Depuis des mois, elle était monopolisée par la maladie et le calvaire de Johnny. Aujourd'hui, c'est une femme en souffrance, le 'manque' de son mari est plus prégnant que la polémique. Mais je suis sûre que la communication va se renouer", a-t-elle confié dans des propos rapportés par Paris Match. La chef – qui est aussi la marraine de Joy – n'est pas la seule à réconforter Laeticia puisque le magazine affirme que Jean Reno, parrain de Jade, est aussi présent lors de ce séjour.

Le magazine relate que Laeticia s'aère l'esprit loin de la polémique déclenchée à Paris par l'annonce par Laura Smet et son frère David Hallyday de leur volonté de contester le testament de leur défunt père. Le testament de Johnny Hallyday fait de son épouse la seule bénéficiaire, en raison de nombreuses donations faites à ses aînés de son vivant... Avec ses filles, Jade (13 ans) et Joy (8 ans), Laeticia veut donc souffler un peu. "Balades, visites dans les musées, escapades dans une ferme à une heure de la ville. La vie, toute simple, et même au milieu des larmes, la promesse de quelques fous rires", écrit Paris Match, à propos de leur emploi du temps.

