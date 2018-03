Laeticia Hallyday victime d'un "procès injuste" sur l'entourage de Johnny ?

À l'issue du passionnant documentaire Héritage de Johnny, la guerre des clans, diffusé ce mercredi 21 mars sur C8, Julien Courbet a proposé un débat sur le sujet qui enflamme la France depuis que Laura Smet et David Hallyday ont remis en cause devant la justice le dernier testament de leur père. Sur son plateau, l'animateur revient notamment sur la question de l'entourage du Taulier. Les adversaires de Laeticia Hallyday – sa veuve et mère de ses deux dernières filles Jade et Joy – estiment qu'elle a fait brutalement le ménage autour de la star depuis leur mariage en 1996. Serait-ce un injuste procès fait à celle qui a vécu avec le chanteur durant plus de vingt ans ? Citant l'exemple de Jacqueline, l'ancienne cuisinière du rockeur, que sa femme a remerciée après seize ans de bons et loyaux services, le présentateur pose la question aux intervenants.

L'ancienne cuisinière de Johnny Hallyday assure qu'elle a été évincée au profit de la fameuse grand-mère de Laeticia, "Mamie Rock", la jolie blonde ayant mis un terme à ses services (elle a travaillé pour le Taulier de 1980 à 1996) : "Je ne suis pas une cuisinière professionnelle, mais j'ai quand même la réputation d'être une bonne cuisinière de famille, déclare Jacqueline. Elle a voulu me faire partir pour mettre à ma place sa famille, sa grand-mère... Et comme Johnny n'aimait pas les conflits, il laissait faire. J'ai été dans les premières à partir, parce que ça ne plaisait pas à cette personne."

Il n'y a rien de choquant dans tout ça.

Julien Courbet se demande toutefois : "Est-ce que finalement, elle est chez elle et elle n'a pas le droit de choisir avec qui elle veut travailler ?" Le journaliste Gilles Lhote, ami de Johnny Hallyday, rétorque : "Jacqueline était une femme très gentille, très sympathique. (...) Elle a été écartée parce que, tout simplement, Laeticia est une bonne cuisinière et qu'elle adorait faire la cuisine. Il y a eu à un moment un petit conflit d'intérêt." L'ancien producteur Pierre Billon ajoute : "Il ne faut pas oublier que Laeticia voulait le mettre au régime. Elle était diététicienne." Fabien Lecoeuvre, auteur et chroniqueur, estime qu'on a fait un "procès injuste" à l'épouse du chanteur : "On sait bien que la dernière femme épouse généralement l'homme, mais pas la vie d'avant qu'il avait eue. (...) Elle amène sa façon de vivre, sa famille, ses amis, ses réseaux, etc. Il n'y a rien de choquant dans tout ça. Et il ne faut pas oublier que, quand on est l'épouse de Johnny Hallyday, ce n'est pas simple. Quand on est la femme d'une idole... Elle n'épouse pas un banquier."

Il ne faut pas non plus oublier qu'en se penchant sur l'entourage de son mari, Laeticia Hallyday a surtout agi pour son bien après son hospitalisation en 2009, souhaitant le meilleur environnement pour son rétablissement. De plus, la maman de Laura Smet, la grande actrice Nathalie Baye, avait déjà fait la même chose durant leur relation de 1982 à 1986...