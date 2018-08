Laetitia Milot : Nouvelles confidences sur sa fille Lyana

Ce mercredi 22 août 2018, Laetitia Milot fait la couverture du nouveau numéro de Gala. Dans une longue interview, la comédienne se livre sur sa nouvelle vie de maman depuis qu'elle a donné naissance à sa fille Lyana, le 14 mai dernier. Malgré un accouchement difficile et la nécessité d'une césarienne qui lui a donné "un gros coup de fatigue", la belle brune de 38 ans est aujourd'hui plus en forme que jamais : "Mais là, tout s'est envolé, je me sens au top", commence-t-elle par expliquer dans les colonnes de l'hebdomadaire. Elle a d'ailleurs pu reprendre le tournage de la fiction de TF1 Un bébé pour Noël à Chamonix.

Complètement gaga de son petit miracle, comme elle l'appelle, Laetitia Milot révèle fièrement avoir affaire à "un bébé supercool" : "A deux ou trois semaines, Lyana commençait déjà à dormir six heures d'affilée la nuit. Et aujourd'hui, ça peut aller jusqu'à dix heures !" Une aubaine pour les jeunes parents malgré quelques angoisses nocturnes, qu'ils parviennent à calmer en lui chantant des chansons.

Si s'occuper de Lyana lui prend le plus clair de son temps, l'ancienne star de Plus belle la vie (France 3) a réussi à reprendre le sport il y a quelques semaines, une activité qui la passionne et qui lui a permis de perdre ses kilos de grossesse : "J'avais pris treize, quatorze kilos, et j'ai pratiquement tout reperdu. Je ne fais pas de régime, mais j'ai une alimentation saine, équilibrée. Et depuis un peu moins d'un mois, j'ai repris la piscine, le vélo d'appartement..."

