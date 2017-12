Lara Fabian, qui avait partagé un duo culte avec Johnny, réagit à sa mort

Après l'annonce de la mort de Johnny Hallyday, survenue dans la nuit du 5 au 6 décembre, les hommages se multiplient et les fans se réunissent devant sa maison de Marnes-la-Coquette. Le clan du chanteur a réagi, ses enfants comme sa femme Laeticia, et les stars aussi. Lara Fabian, notamment, a posté une vidéo.

Sur Facebook, la chanteuse s'est filmée en train de dire quelques mots sur la mort du rockeur. "Il y a des gens qui passent dans nos vies et qui transforment nos destins... Johnny, tu vas tellement nous manquer. C'est ce que tu es : un créateur de destins, de joies, de bonheurs, d'amour infini. J'arrive pas à imaginer qu'aujourd'hui tu sois déjà là-haut parmi les étoiles et, en même temps, c'est de là que tu viens pour moi. Et c'est à cet espace que tu appartiens. Merci. Merci d'avoir fait ce que tu as fait dans cette vie-ci. Tout ce que je nous souhaite, c'est qu'on puisse te retrouver dans celle d'après. À bientôt quelque part...", a-t-elle déclaré.

Lara Fabian avait conquis le coeur des fans de Johnny Hallyday en partageant avec lui un extraordinaire duo devenu culte, sur la scène du Stade de France, en 1998, au son de Requiem pour un fou.