Lara Fabian : Tendre photo, enlacée avec Gabriel pour leurs 6 ans de mariage

Ce beau brun sicilien âgé de 36 ans tient une place capitale dans la vie de famille de la chanteuse. "Je ne me déplace jamais sans lui ni sans Lou [12 ans, née de son histoire passée avec le réalisateur Gérard Pullicino, NDLR]. J'ai cette chance d'avoir un mari extrêmement présent. Sa famille passe avant tout (...) Comme je voyage beaucoup, il a le rôle capital de veiller sur ma fille. Sa place est très importante. Il m'apporte un soutien incroyable", confiait-elle à Paris Match en mars 2019.

L'interprète de Papillon s'était également livrée sur sa relation avec un homme significativement plus jeune qu'elle. "Dans notre société, quand la femme est la plus âgée, les gens posent davantage de questions, c'est sûr. Mais ça dépend juste de la manière dont c'est vécu. Moi, je me sens très bien dans mon corps. L'âge n'est qu'un chiffre. Je suis avec un jeune mec de 36 ans qui n'est pas avec une nana de 50 ans, mais avec la femme qu'il aime", expliquait la mère de famille. De tendres déclarations.