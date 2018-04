Laura Smet : Face au manque de Johnny Hallyday, sa nouvelle déclaration d'amour

Tandis que Laeticia Hallyday semble retrouver le sourire à Saint-Barthélemy, sa belle-fille partage quant à elle son deuil avec ses fans. En légende d'un portrait de jeunesse de son célèbre père, Laura Smet a écrit : "Papa, tu me manques tellement." Un court témoignage de sa peine que de nombreux internautes ont commenté dans la foulée, offrant leurs mots de soutien à la jeune femme : "Les larmes me viennent en lisant ce message a votre père... Il nous manque aussi à nous les fans... Nous sommes de tout coeur avec vous @laura_smet_ @david_hallyday", "Votre père nous manque a tous son sourire, son charisme et surtout sa voix inimitable, courage à vous et votre frère", ou encore "Qu'est ce que vous lui ressemblez ! Courage", peut-on lire parmi les nombreux messages.

Alors que certains la disent confrontée à de sérieux problèmes d'argent, Laura Smet pourrait prochainement prendre la parole publiquement et ainsi répondre à l'interview de Laeticia Hallyday dans Le Point. En attendant, le prochain rendez-vous judiciaire autour du testament de Johnny Hallyday est prévu le 24 mai prochain, au tribunal de Nanterre.