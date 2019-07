Laura Smet, son mariage : elle s'est "pris la tête" sur la date symbolique

Johnny Hallyday n'aurait pas seulement eu 76 ans le 15 juin 2019. Ce même jour, Laura Smet a épousé religieusement Raphaël Lancrey-Javal lors d'une cérémonie organisée en l'église Notre-Dame des Flots de Lège-Cap-Ferret (Gironde). Sublime dans une robe dessinée et réalisée par Delphine Manivet, elle a pu compter sur la présence de sa maman Nathalie Baye, de son grand frère David Hallyday, qui l'a conduite jusqu'à l'autel, de son parrain Dominique Besnehard, mais également de son ex-compagnon Frédéric Beigbeder et de nombreux amis. Ce même 15 juin 2019, Laeticia Hallyday a inauguré l'esplanade Johnny Hallyday devant le Zénith de Toulouse avec ses filles Jade (14 ans) et Joy (10 ans). Une grande cérémonie hommage qui a rassemblé des milliers de fans pour un grand moment de communion.

Près d'un mois après la célébration de son mariage religieux, Laura Smet revient sur l'organisation de ce grand jour dans les pages du magazine Madame Figaro, dont elle fait la couverture. La fille de 35 ans de Nathalie Baye et de Johnny Hallyday évoque l'homme de sa vie, celui sans qui elle n'aurait jamais pu s'engager dans cette grande aventure à deux. "Le mariage m'aurait terrifiée si ce n'avait pas été avec mon Raphaël. Mais avec lui, je sais que je ne peux pas mieux tomber", confie-t-elle avec beaucoup de tendresse.

Cela allait être mal interprété

Laura Smet explique ensuite ce qui l'a poussée à organiser une deuxième cérémonie, six mois après son mariage civil qui s'était déroulé à la mairie du 7e arrondissement de Paris. "On s'est marié à la mairie le 1er décembre et on a souhaité consolider notre lien par une cérémonie religieuse. Il s'est passé quelque chose d'assez dingue, comme tous ces signes que je peux avoir de mon père : je n'avais pas choisi la date, mais on voulait que ce soit au cap Ferret, où je vais depuis vingt-trois ans", développe-t-elle. Après avoir contacté l'homme d'affaires et styliste Benoît Bartherotte, un ami de longue date qu'elle considère comme son "père spirituel", Laura Smet découvre qu'il ne reste "qu'une date disponible dans Notre-Dame des Flots". Le jour de l'anniversaire de son père. Cette coïncidence provoque d'abord une réticence chez la fille de Johnny : "Se marier le jour de son anniversaire, sans l'avoir fait exprès ? Je me suis 'pris la tête' en me disant que cela allait être mal interprété." Et puis Laura Smet s'est décidée à "laisser faire la vie".

Plus "sereine, confiante, heureuse" que jamais, Laura Smet a vécu une autre étape importante ces derniers mois. "Je viens d'emménager dans un nouvel appartement avec mon mari et son fils de 11 ans", révèle-t-elle. Tout ce bonheur lui donne, sans grande surprise, des envies de bébé. "C'est sûr que j'aurai un enfant très vite", se projette-t-elle. Et c'est tout le bonheur que nous lui souhaitons.