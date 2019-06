Laura Tenoudji : La photo drôle (et adorable) de sa fille Bianca

La journaliste Laura Tenoudji (43 ans) a partagé une photo de sa petite Bianca, le 28 juin 2019. La fillette (qui aura 2 ans le 5 août) est confortablement assise sur le canapé. Sans doute sous le coup de l'émotion, elle jette son doudou d'un geste bref (mais très élégant) lorsque sa maman apparaît à la télévision face à Laurent Bignolas. La peluche vole à travers la pièce et l'instant est capturé par son papa, Christian Estrosi (63 ans). Laura commente : "Bianca ma première fan. Picture by @cestrosi prise avec amour."

Bianca et Christian, fans de Laura

Mariée depuis le 12 novembre 2016 à Christian Estrosi, Laura Tenoudji a déjà un petit garçon (Milan, 9 ans) né de son union avec Michael Tapiro. C'est Christian Estrosi, maire de Nice, qui garde leur fille Bianca lorsqu'elle doit se rendre à Paris. Laura Tenoudji s'y rend régulièrement pour l'enregistrement de l'émission matinale de France 2 Télématin, dans laquelle elle est chroniqueuse depuis 2000.

Laura avait confié en 2016 dans le journal Nice Matin les circonstances de sa rencontre avec Christian : "On a travaillé sur un événement digital à Nice, à l'occasion du salon Innovative city, il y a trois ans. Au départ, c'était purement professionnel et on s'est rapprochés en février dernier." Elle ajoutait : "C'est une relation très sereine, profonde mais pas volage ou enflammée. On a passé l'âge des coups de tête."