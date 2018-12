Laury Thilleman se dévoile enfant pour la bonne cause : La Toile sous le charme

Laury Thilleman a décidé de se mobiliser.

Mardi 11 décembre 2018, notre ex-Miss France 2011 a dévoilé une archive personnelle sur son compte Instagram afin de participer à l'opération #MOI10ANS lancée par Kev Adams avec l'appui de nombreuses Miss avant elle. Pour rappel, le #MOI10ANS Challenge consiste à publier une photo de soi à l'âge de 10 ans, et d'inviter dix amis à faire de même, afin que 10 centimes soient reversés à l'association Princesse Margot à chaque publication. Cette association veille à ce que les enfants soignés dans les hôpitaux passent le meilleur Noël possible.

Sur ce cliché fraîchement révélé, on découvre donc la petite amie du chef Juan Arbelaez toute petite, très jolie derrière sa frange, prenant la pose souriante dans un décor très vintage. "10 ans et toutes mes dents, défi relevé !", a-t-elle indiqué en légende.

Face à un si joli spectacle, les internautes ont été nombreux à commenter l'archive de l'ex-reine de beauté devenue animatrice de télévision. "Tu étais déjà si pétillante", "Tu étais trop choupette", "Tu avais un sacré air de coquine", "L'espièglerie est toujours là !", pouvait-on lire dès les premières réactions.