Le prince Harry papa : son lien si particulier et mignon avec les enfants

Que ce soit avec les grands ou les petits, le charme opère avec le prince Harry. Le 6 mai 2019, le Britannique de 34 ans est devenu papa pour la première fois. Son épouse Meghan Markle a accouché de leur enfant, un petit garçon en parfaite santé.

Si le prince Harry a parfois pâti d'une réputation de vilain petit canard ou d'élément perturbateur de la famille royale, cette image s'est adoucie au fil des années. Son mariage avec Meghan Markle célébré le 19 mai 2018 a largement contribué à ce revirement, et la grossesse de l'ex-actrice américaine de 37 ans encore plus. Après que beaucoup ont vu dans le fils de Lady Diana et du prince Charles un très bon époux, le rôle de papa lui a très rapidement correspondu à la perfection, avant même la naissance de son premier enfant.

Le contact s'est naturellement instauré avec les plus jeunes, le prince Harry craquant inlassablement pour les bébés à chacune de ses sorties. Adepte des délicates attentions et des cadeaux, le duc de Sussex n'a cessé d'en recevoir ces derniers temps, n'hésitant pas à s'attarder et à s'agenouiller par tous les temps pour des instants de complicité touchants. Le petit frère du prince William n'a pas non plus eu peur de se mettre dans la peau d'un danseur classique lorsqu'il s'est rendu au centre YMCA South Ealing de Londres le 3 avril 2019. Un investissement très remarqué qui lui a permis une immersion immédiate. Toujours à l'écoute des plus jeunes, charmés par les plus petits quand les mamans n'ont d'yeux que pour lui, le prince Harry a su faire de sa connexion avec les enfants un véritable atout.