Léa Salamé : "La maternité c'est bouleversant et épuisant"

Jeudi 6 avril, Léa Salamé a fait son grand retour à la télévision dans L'émission politique (France 2), un peu plus d'un mois seulement après son accouchement. Quelques jours plus tard, la journaliste qui a donné naissance à son petit Gabriel, fruit de ses amours avec l'essayiste, journaliste et écrivain Raphaël Glucks­mann, a accepté pour nos confrères de TVMag d'évoquer son nouveau rôle de mère.

"Le petit Gabriel va bien. Il grandit en âge et en sagesse. Il rend ses parents très heureux", confie la femme de 37 ans pourtant si discrète sur sa vie privée. Elle qui découvre la maternité depuis quelques semaines l'avoue, "c'est désarmant et bouleversant. Et épuisant." "Je n'ai pas envie de m'étendre, je risquerais de dire des banalités sur des choses que toutes les femmes ont connues", continue-t-elle.

Mère épanouie et femme active assumée, celle qui anime également le magazine culture Stupéfiant ! – lundi 10 avril le numéro sera consacré à Picasso – et qui sera de retour sur France Inter le 17 avril pour la matinale, tient tout de même a précisé que si elle est revenue aussi vite faire de l'antenne ce n'est pas par ennui : "Nous vivons une campagne présidentielle capitale : j'ai tenu à ne pas m'en extraire trop longtemps et à vivre pleinement ces derniers jours de campagne. Ça peut paraître court, mais, avec un peu plus d'un mois et demi de congés maternité, j'ai pu profiter et être dans une bulle avec mon enfant", déclare-t-elle.