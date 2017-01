Les 10 pires ratés Photoshop de l'histoire : Stars et désastres...

Tout le monde le sait et l'accepte : les photographies en couverture et dans les magazines sont toutes photoshoppées. Et parfois, à l'extrême. A tel point que les graphistes retravaillant ces clichés durant plusieurs heures pour se plier aux exigences du magazine ne se rendent au final plus vraiment compte de ce qu'ils font et perdent de vue la cohérence de départ. C'est ainsi que des bras, des jambes ou encore une main sont parfois oubliés sur la photo finale du mannequin, ce qui donne lieu, bien entendu, à de sacrés désastres une fois le numéro imprimé et paru.

En l'occurrence, ce genre de "Photoshop disaster", tel que le qualifient les médias outre-Atlantique, arrive plus souvent qu'on ne l'imagine et n'épargne aucune personnalité, pour un résultat bien souvent très comique une fois la bévue mise au jour – loin de l'effet escompté par le magazine. PurePeople a ainsi décidé de se fendre de son top 10 des pires photoshoppages de stars, de Beyoncé au prince William en passant par Kristen Stewart ou encore Sarah Jessica Parker.

A découvrir ci-dessous :