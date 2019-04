Letizia d'Espagne : "Gilet rouge" au Mozambique après le passage du cyclone Idai

Après une semaine dévolue au monde des belles lettres et à la remise de prix en duo puis en solo, la reine Letizia d'Espagne s'est focalisée sur celui de la coopération internationale : le 28 avril 2019, alors qu'avaient lieu les élections générales en Espagne, l'épouse du roi Felipe VI s'est envolée pour le Mozambique à l'occasion d'une visite de deux jours pour observer sur le terrain les actions soutenues par le gouvernement espagnol en matière de santé, d'alimentation, de développement rural et d'assistance suite au passage du cyclone Idai. Le Mozambique est l'un des pays les plus pauvres de la planète et dispose depuis 1980 d'une convention de coopération avec l'Espagne, qui l'a inclut dans les zones prioritaires de son plan de coopération 2018-2021, d'où cette visite royale, qui avait été programmée avant le passage du cyclone.

Bien arrivée - en dépit du passage d'un autre cyclone, Kenneth - à l'aéroport international de Maputo dans l'après-midi du dimanche 28 avril, où elle a été accueillie notamment par la ministre de la Santé et la vice-ministre des Affaires étrangères locales, Letizia d'Espagne a commencé ses activités le lendemain au centre de santé et de recherches de Manhiça, qui entretient un partenariat avec des établissements espagnols. Tandis qu'à Madrid, sa fille l'infante Sofia fêtait son 12e anniversaire, elle y a visité le laboratoire de microbiologie, observant au microscope des échantillons, et l'insectarium avant de prendre part à une réunion de travail centrée sur les programmes de lutte contre le paludisme et la tuberculose. Vêtue du gilet rouge identifiant les travailleurs humanitaires espagnols et d'un ensemble clair de la marque Intropia qu'elle avait porté lors d'une visite humanitaire en Haïti en 2018, elle a également accordé de son temps aux nombreuses mamans venues chercher des soins au centre et a eu, comme elle en a l'habitude, beaucoup de tendresse envers leurs tout jeunes enfants.

La reine, après s'être changée et avoir passé une robe signée Pedro del Hierro issue de la collection de cette saison, s'est ensuite rendue au palais présidentiel de Ponta Vermelha, où le président de la République du Mozambique Jacinto Nyussi et son épouse Isaura l'ont reçue à déjeuner, en présence également de plusieurs membres du gouvernement. L'occasion d'évoquer une première fois les ravages causés par le cyclone Idai et les inondations qu'il a engendrées au mois de mars et l'aide internationale nécessaire à la reconstruction. Des centaines de morts, des milliers de disparus, près de deux millions de personnes sinistrées, des villes entières détruites, comme celle de Beira, et des services d'urgence totalement dépassés : le bilan de la catastrophe naturelle est terrible... Après le repas, Letizia d'Espagne s'est rendue au Bureau technique de la coopération, où s'est tenue une grande réunion, avant d'achever sa journée avec des Espagnols impliqués sur place avec l'organe de coopération pour parler de leur travail quotidien, des problématiques qu'ils rencontrent et des besoins qu'ils ont.

Mardi 30 avril, l'épouse du roi Felipe s'est déplacée à Beira, ville portuaire essentielle que le cyclone a dévastée et totalement coupée du reste du pays. Une première réunion a été organisée à l'aéroport même pour lui dresser l'état des lieux suite à la catastrophe. Elle a ensuite poursuivi son programme, avec pour guides le gouverneur de la province de Sofala et de la ministre de la Santé, dans la ville de Dondo et plus précisément à l'hôpital START, un hôpital de campagne où opère du personnel espagnol et qui a une capacité de 71 patients.