Loana toujours plus amincie : Sa nouvelle silhouette fait l'unanimité !

À 40 ans, Loana semble plus épanouie que jamais. Sur les réseaux sociaux, la grande gagnante de Loft Story (M6) en 2001 se dévoile toujours plus souriante... et surtout métamorphosée ! En effet, l'ex-candidate de télé-réalité affiche une toute nouvelle silhouette, incroyablement amincie.

Mercredi 27 décembre 2017, Loana s'est ainsi dévoilée en bord de mer vêtue d'une longue robe blanche ceinturée à la taille. Un cliché mettant en avant sa perte de poids impressionnante, comme l'ont noté plusieurs internautes en commentaires.