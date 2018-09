Lola Marois rend hommage à Rachid Taha : "On s'est aimé..."

C'est une bien triste nouvelle qui s'est abattue sur le milieu de la musique ce mercredi 12 septembre 2018. Selon les informations de l'AFP, le chanteur algérien Rachid Taha est mort dans la nuit de mardi à mercredi, victime d'une crise cardiaque "dans son sommeil" à l'âge de 59 ans.

Sur Instagram, son amie de longue date Lola Marois n'a pas caché son chagrin. Déboussolée par l'annonce de sa disparition, la comédienne de Plus belle la vie a dévoilé une photo en noir et blanc de Rachid, prise à l'époque de sa jeunesse dorée. Cette publication s'accompagne d'une légende pleine de tendresse et qui en dit long sur leur relation complice : "On s'est aimé mon pote ... Je m'apprête à m'envoler pour l'Espagne tu vois, tu voulais y aller avec moi. Mon coeur saigne mon Rachid... t'étais le meilleur. Bon voyage frèro #unangeparmilesanges"

Très vite, l'épouse de Jean-Marie Bigard a reçu de nombreux témoignages affectueux de la part de ses abonnés. Beaucoup d'entre eux se sont également remémoré les moments forts de la carrière de Rachid Taha, comme son groupe mythique qui a contribué à faire évoluer sa carrière, Carte de Séjour.

Mais la consécration a lieu lorsqu'il s'allie à deux autres chanteurs algériens en plein essor, Faudel et Khaled. Ensemble, ils avaient mis en place le spectacle 1,2,3 Soleils en 1998. Vingt ans plus tard, le trio reste dans les mémoires...