Look de la Semaine : Rihanna, Beyoncé enceinte et Bella Hadid s'affrontent

Un vent de Fashion Week souffle sur la modosphère ! Il est en grande partie provoqué par le Met Gala 2017, événement le plus prisé de cette semaine - et un des plus prisés de la planète ! - pour lequel les stars ont sorti le grand jeu.

En marge de la soirée, Rihanna et Bella Hadid ont régalé les photographes. Les absentes Beyoncé et Victoria Beckham rivalisent de style...

Rihanna donne le coup d'envoi de ce Look de la Semaine. Renversante sur le tapis rouge du Met Gala, la superstar de 29 ans l'était tout autant dans les rues de New York, où elle a repris le tournage d'Ocean's 8. Aperçue en pull Off-White™ et jean, puis vêtue d'un trench-coat JUUN.J et de chaussures Ben Taverniti™ Unravel Project, RiRi consolide son statut de fashion icon à chacune de ses apparitions.

Contrairement à Rihanna, Beyoncé n'a pas assisté au vernissage de l'expo du Costume Institute, consacrée à la créatrice Rei Kawakubo. "Queen Bey" a néanmoins fait le bonheur de ses followers en publiant sur Instagram les images de ses dernières tenues. Sur l'une d'elles, la chanteuse de 35 ans et future maman de jumeaux porte un top transparent Alberta Ferretti permettant de voir son ventre rond.

Bella Hadid a fait sensation au Met Gala 2017. Le mannequin de 20 ans a depuis retiré sa combinaison transparente Alexander Wang et été photographiée habillée d'une parka Raf Simons. La veille du Met Gala, Bella a été surprise dans une veste AMBUSH®, un pantalon en cuir et des chaussures Off-White™.

Plutôt que de se rendre à New York pour le Met Gala, Victoria Beckham a pris l'Eurostar et posé ses valises à Paris. La créatrice de mode britannique et épouse de David Beckham (tout juste 42 ans) a été vue dans la Ville Lumière ce mercredi 3 mai. Elle portait une tenue de la collection automne-hiver 2017 de sa marque de vêtements, composée d'un pull à col roulé, d'un sac et de bottes bordeaux, et d'une jupe fuchsia.

Mercredi 3 mai toujours, Dakota Johnson a été photographiée à sa sortie de l'hôtel The Bowery. L'actrice de 27 ans était toute de Gucci vêtue, comme lors du Met Gala auquel elle s'est rendue accompagnée du styliste Alessandro Michele.

Mercredi 3 mai également, Elle Fanning a quitté l'hôtel The Mark, à New York. L'actrice de 19 ans portait un chemisier et un pantalon Prada.

Vendredi 28 avril, trois jours avant le Met Gala, Hailey Baldwin était déjà à New York. Le mannequin de 20 ans, nièce d'Alec Baldwin, était habillé d'un pull rouge Balenciaga, d'un jogging assorti et de chaussures Dsquared².

Lundi 1er mai, Rita Ora s'est préparée pour le Met Gala à l'hôtel The Bowery. La chanteuse de 26 ans est sortie quelques heures avant la soirée. Une parka et des chaussures Dsquared² composaient sa tenue.

