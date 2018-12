Luc Besson face à son accusatrice : Il parle de sa "relation" devant la police

Devant la police et face à l'actrice qui l'accuse de viols, Sand van Roy, Luc Besson a nié toute agression sexuelle et dénoncé la "double personnalité" de la comédienne qu'il avait dirigée dans "Valérian" et "Taxi 5". Il a également avoué une "relation" longue de deux ans.

