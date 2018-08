Lucie Lucas : Moquée par un pharmacien, elle pousse un coup de gueule

Lucie Lucas a poussé un coup de gueule bien senti sur les réseaux sociaux ce jeudi 30 août 2018. L'actrice principale de la série Clem (TF1) de 32 ans a déploré le service des pharmacies qui négligent la vente de lait bio pour les nourrissons. Après un échange peu agréable avec un pharmacien, cette maman de trois enfants a donc décidé de révéler ce problème au grand jour sur son compte Instagram.

"Quand ton pharmacien t'annonce avec un sourire presque moqueur que tu es la seule maman du quartier à vouloir du lait BIO pour ton enfant ! Quelle tristesse ! Ce monde est vraiment fou :(", regrette-t-elle avant d'apporter son soutien à Nicolas Hulot. Ce dernier vient en effet de démissionner de ses fonctions de ministre de l'Écologie, exprimant son sentiment de ne pas être accompagné par le gouvernement dans ses démarches environnementales. "C'est un détail significatif du cataclysme écologique que nous vivons. #reveillonsnouslesgens #jesoutiensNicolasHulot", lâche Lucie Lucas dans un message accompagné d'une photo de Nicolas Hulot.

Lucie Lucas est l'heureuse maman de Lilou (7 ans), Moïra (5 ans) et Milo (né début mars dernier), qu'elle accueillait avec son mari Adrien, un ingénieur qui avait mis sa carrière entre parenthèses pour permettre à sa belle de jongler du mieux possible entre sa vie de famille et ses obligations de comédienne. Lucie Lucas s'était d'ailleurs confiée à nos confrères de Paris Match sur la belle histoire d'amour qui les unit : "Je partais en train rejoindre mes cousines en Bretagne. À la gare Saint-Lazare, au milieu de la foule, j'aperçois un garçon très mignon. Nos regards se croisent... C'était lui ! Il ne m'avait pas oubliée. Nous nous sommes revus et depuis, on ne se quitte plus."