Ludovic Chancel et sa fille de 16 ans : "Ni l'un ni l'autre ne voulait se voir"

Un mois après le décès de Ludovic Chancel, l'unique fils de Sheila mort à l'âge de 42 ans dans des circonstances qui restent troubles (une plainte pour homicide involontaire a été déposée par la chanteuse), la fiancée du disparu n'en démord pas et continue de s'exprimer avec amertume sur les réseaux sociaux pour donner sa version des faits.

Dans une nouvelle publication postée mercredi 9 août, Sylvie Ortega Munos a vivement réfuté les propos rapportés mercredi 9 août par le magazine Gala, selon lesquels Sheila avait décidé de se rapprocher de sa petite-fille, Tara Rose (bientôt 16 ans), pour la préserver de l'attention des médias après la mort soudaine de son fils.

Mais aux yeux de Sylvie Ortega Munos, qui partageait la vie de Ludovic Chancel depuis 2010, cette démarche n'a rien d'honnête car son compagnon et sa fille n'avaient aucune relation. "Qu'on me gonfle pas avec la petite car je vais déballer les 3 ou 4 messages échangés entre Ludo et la petite, à savoir ni l'un ni l'autre voulait se voir. (...) Elle a envoyé très vulgairement Ludo balader et Ludo idem ! Même moi, j'avais envoyé un message à la petite pour qu'elle passe une fois au moins un Noël avec nous, ce qui avait rendu Ludo fou de rage car il ne voulait pas entendre parler de la petite ! Certes idem, je trouve ça dommage", a-t-elle écrit. Et de conclure, à l'attention de Sheila, contre laquelle elle est visiblement en pleine guerre : "Svp madame Mami aidez votre petite fille à faire un livre, vous lui devez bien ça ! Bref je préfère m en arrêter là car cela devient irréel et stupide voire pathétique !!!!"