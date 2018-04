Marc Lavoine, le jour où il a humilié une fillette : "Je suis impardonnable"

Fraîchement séparé de sa femme depuis vingt-trois ans, Sarah, Marc Lavoine incarne un célibataire dans Love Addict, une comédie de Frank Bellocq emmenée par Kev Adams. À l'écran, le chanteur et acteur français incarne l'oncle Jo, délirant colocataire de Gabriel, le héros. En pleine interview avec Purepeople, et aux côtés de Kev et de Mélanie Bernier, Marc Lavoine nous a fait une drôle de confession...

"J'ai un regret depuis que je suis jeune. J'étais à l'école, en 6e, et il y avait une fille qui était amoureuse de moi. On marchait tous les soirs, je la raccompagnais chez elle. Et je ne sais pas ce qui m'a pris un jour. Je lui avais donné rendez-vous sous un escalier...", raconte-t-il, avant de révéler ce qu'il lui a fait (voir notre vidéo).

Sincère, Marc Lavoine dit n'avoir "jamais accepté d'avoir fait ça" et d'avoir "toujours regretté" son geste "méchant" et sûrement humiliant pour la victime. Il s'est donc excusé face caméra. "Je suis impardonnable", a-t-il confessé.

"On a tous fait ça", a bien tenté de rassurer Mélanie Bernier à ses côtés. Et Kev Adams d'ajouter : "Moi j'ai fait ça. Moi j'étais la fille sous l'escalier. Tout le monde se foutait de ma gueule." Et il est vrai que l'humoriste et comédien à succès n'a jamais caché avoir été par le passé un souffre-douleur victime de brimades de la part de ses petits camarades d'école.

"C'est peu avouable, c'est la première fois que je le dis et ça fait du bien de se décharger", a conclu Marc Lavoine, avant que Kev Adams ne tente de détendre l'atmosphère avec une petite blague – à prendre au second degré bien sûr, car, évidemment, le harcèlement scolaire est un sujet on ne peut plus grave.