Mariage de Joe Jonas et Sophie Turner : découvrez la superbe robe de l'actrice

Le 1er mai 2019, Sophie Turner et Joe Jonas surprenaient leurs fans en organisant un mariage surprise à Las Vegas, retransmis en direct sur Instagram par leur ami, le DJ Diplo. Mais les jeunes époux de 23 et 29 ans ne se sont pas arrêtés là. L'actrice et le chanteur ont choisi la France pour célébrer leur seconde union, une cérémonie plus officielle qui a eu lieu en Provence, à Sarrians, au château de Tourreau, le 29 juin 2019.

Pour que l'intimité de cette cérémonie soit respectée, les mariés avaient scrupuleusement demandé aux invités de ne pas se servir de leur téléphone portable. La robe de mariée de Sophie Turner n'a donc pas fuité sur les réseaux sociaux, bien que plusieurs paparazzi aient réussi à capturer les tenues des convives, comme Priyanka Chopra ou Maisie Williams.

Le 4 juillet 2019, Sophie Turner et Joe Jonas ont simultanément dévoilé un cliché issu de leur mariage sur leurs comptes Instagram respectifs. On les voit quelques instants après l'échange des alliances, marchant dans l'allée, main dans la main et sourire aux lèvres. Mais surtout, l'attention se porte sur la somptueuse robe de l'actrice de Game of Thrones, signée Louis Vuitton.

Cette création blanche aux détails brodés, qui semble être en satin sur les épaules a été dessinée par Nicolas Ghesquière, directeur artistique des collections femmes de la maison française. Depuis son compte Instagram, le créateur a également publié une photo, cette fois en couleur, de cette merveilleuse robe. On aperçoit également le sublime voile transparent, surpiqué de dentelle de Sophie Turner. Joe Jonas, lui, est habillé par Berluti, en sobre costume et chemise noirs. Ses chaussures viennent de chez Louboutin. Ils sont superbes !