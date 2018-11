Marie Trintignant : Ses fils Jules et Roman vers les César avec Lily-Rose Depp

Comme chaque année, les César du Cinéma récompensent les espoirs de demain. Deux César, l'un masculin, l'autre féminin, sont décernés pour distinguer et honorer le jeune acteur et la jeune actrice qui auront bouleversé le public et les observateurs. Pour cette édition 2019, que présentera par ailleurs Kad Merad, 17 comédiens et 17 comédiennes ont été présélectionnés. Seuls dix d'entre eux, cinq par sexe, seront en course pour les César du meilleur espoir féminin et masculin.

Cette année, il y a comme un air de déjà-vu, avec des visages et des personnalités qui retenteront leur chance le 22 février 2019. Deux demi-frères seront en lice. Jules Benchetrit avait été présélectionné en 2016 pour le film de son père, Asphalte. Mais le fils de Samuel Benchetrit n'avait pas été pris dans la shortlist des cinq espoirs. Il est cette fois-ci cité pour Au bout des doigts. Roman Kolinka – qui est son demi-frère puisqu'ils sont tous les deux les fils de la regrettée Marie Trintignant – avait été pré-nommé en 2017. Il essayera de glaner une nomination, et peut-être plus, avec le film Maya.

L'heureux hasard fait que le couple Vanessa Paradis-Samuel Benchetrit se retrouvera... par le bais de leurs enfants respectifs. Comme Samuel Benchetrit, Lily-Rose Depp – qui avait échoué en 2017 avec une nomination pour La Danseuse – tentera à nouveau sa chance avec L'Homme fidèle, de Louis Garrel.

Reste que les trois jeunes gens ne sont pas vraiment favoris. Les spécialistes se tournent plutôt vers les comédiens des films Mektoub, my love : canto uno (Ophélie Bau, Lou Luttiau, Shaïn Boumedine et Alexia Chadard) et Shéhérazade (Kenza Fortas, Dylan Robert et Idir Azougli).

Les Révélations 2019 – Comédiennes :

Souad Arsane dans À genoux les gars

Ophélie Bau dans Mektoub, my love : canto uno

Galatea Bellugi dans L'Apparition

Jehnny Beth dans Un amour impossible

Clémence Boisnard dans La fête est finie

Inas Chanti dans À genoux les gars

Alexia Chardard dans Mektoub, my love : canto uno

Laëtitia Clément dans Luna

Jeanne Cohendy dans Marche ou crève

Lily-Rose Depp dans L'homme fidèle

Kenza Fortas dans Shéhérazade

Lou Luttiau dans Mektoub, my love : canto uno

Matilda Lutz dans Revenge

Sarah Perles dans Sofia

Camille Razat dans L'amour est une fête

Diane Rouxel dans Marche ou crève

Souheila Yacoub dans Climax

Les Révélations 2019 – Comédiens :

Idir Azougli dans Shéhérazade

Max Baissette de Malglaive dans Monsieur Je-sais-tout

Anthony Bajon dans La Prière

Jules Benchetrit dans Au bout des doigts

Shaïn Boumedine dans Mektoub, my love : canto uno

Amir El Kacem dans Abdel et la comtesse

Thomas Gioria dans Jusqu'à la garde

Sofian Khammes dans Le monde est à toi

Roman Kolinka dans Maya

William Lebghil dans Première Année

Karim Leklou dans Le monde est à toi

Grégoire Ludig dans Au poste !

Andranic Manet dans Mes provinciales

Félix Maritaud dans Sauvage

Christophe Montenez dans Le Retour du héros

Dylan Robert dans Shéhérazade

Ahmed Sylla dans Chacun pour tous