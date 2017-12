Mariés au premier regard : Marie critique "la réalité déformée" de l'émission !

Lundi 27 novembre, les téléspectateurs de Mariés au premier regard (M6) ont découvert que Marie et Fabien ont fait le choix de divorcer. C'est la première séparation de cette deuxième édition. Interviewée par nos confrères du site TVMag, Marie a accepté de revenir sur son aventure. Elle critique notamment le montage de l'émission.

A l'instar de Florian et Caroline, Marie trouve que ce qui a été montré n'est pas toujours très proche de la réalité. Elle explique : "Ils ont voulu faire croire qu'entre les familles, à la mairie, les rapports étaient froids et tendus alors que pas du tout. Quand mon ami Jean-Jacques a fait son entrée, il m'a dit que ça rigolait de tous les côtés et que l'ambiance était géniale entre les deux familles. Quand j'étais derrière la porte, j'entendais tout le monde rire, c'était hallucinant."

On apprend également qu'elle n'a pas demandé à écourter le voyage de noces suite à leur dispute. "Nous sommes restés trois jours là-bas, comme cela était prévu. Je n'apprécie pas que la réalité soit déformée, ça n'était pas nécessaire", poursuit-elle.

Autre critique, ce qui a été dévoilé suite à leur retour en France. A l'antenne, il a été expliqué que le duo ne s'est jamais retrouvé, Marie souhaitant prendre ses distances. Or, en réalité, ils se sont revus. Elle raconte : "Chacun notre tour, nous avons rencontré l'expert. Puis nous l'avons vu ensemble, hors caméra. Et nous avons été filmés tous les deux face aux experts pour officialiser ma décision de divorcer. Contrairement à ce qui a été raconté, Fabien n'a pas été prévenu par les experts de mon souhait de divorcer. La première personne a lui avoir dit, c'est moi."

A bon entendeur...