Marion Bartoli : Come-back en pleine(s) forme(s) à New York, après le calvaire

Malgré la défaite, acceptée avec le sourire et une étreinte appuyée avec son opposante, l'ex-numéro 7 mondial, qui avait pris sa retraite en 2013 après avoir remporté le tournoi de Wimbledon, a trouvé beaucoup de satisfaction dans ces quelques minutes passées sur le court. "Quand je suis tombée gravement malade en 2016 et que j'étais proche de mourir, j'ai eu envie de me raccrocher à quelque chose. Ce qui m'a fait tenir et espérer, c'est le sport. C'est ce que j'ai pratiqué toute ma vie, ce qui m'a apporté les plus grandes satisfactions (...) Je voulais me redonner une chance de finir ce que j'ai dû interrompre en 2013 [année où elle a pris sa retraite, notamment en raison d'une blessure à l'épaule droite, NDLR]", a-t-elle expliqué à l'AFP.

Retrouver mon poids de forme

Revenue de l'enfer – "Je suis restée quatre mois et demi alitée, quasiment 24h sur 24 avec un tube pour m'alimenter, rappelle-t-elle. Je ne pouvais plus rien digérer, j'avais des perfusions d'antibiotiques pour me soigner" – et affaiblie aussi par une relation toxique avec un boyfriend qui la rabaissait, est consciente que son retour au haut niveau "va prendre du temps" et que rien n'est acquis. Mais, motivée par la perspective de faire ce qui lui "plaît le plus au monde", à savoir le tennis, elle choisit de faire preuve de patience : "Je n'ai pas la certitude, concède-t-elle, que mon corps puisse continuer à assumer des doses d'entraînement qui ne vont faire qu'augmenter pour arriver à retrouver mon meilleur niveau. Je ne sais pas si mon épaule et mes genoux vont tenir. Il y a tellement de points d'interrogation. J'essaye de prendre les choses au quotidien sans trop me projeter. Ce qui est certain, c'est que je ne reviendrai pas sur le terrain tant que je ne m'estimerai pas à 100%."

Et s'il y a bien, déjà, des motifs de contentement, comme une frappe de balle de fond de court solide et une épaule qui tient le choc, la route est encore longue. Or, le programme s'annonce intensif : "Aujourd'hui, j'ai besoin de faire de gros volumes de tennis. Je dois passer beaucoup de temps sur le terrain. J'ai besoin de cette préparation physique pour m'affûter, retrouver mon poids de forme et reprendre la tonicité musculaire que j'ai perdue. Il faut réhabituer le corps à s'entraîner tous les jours", dit-elle, avouant que les débuts furent difficiles. Mais soulignant surtout : "Ça me rend heureuse et c'est de loin le plus important."