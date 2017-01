Marion Cotillard, Dior et le scandale John Galliano : "Un sujet douloureux"

Le 8 septembre 2011, John Galliano est condamné pour injures publiques à 6000 euros d'amende avec sursis. La fin d'un long scandale qui aura ébranlé le monde de la mode et plus particulièrement la maison dont il était le directeur artistique : Dior. Quelques mois plus tôt, le dandy provocateur était interpellé dans le 3e arrondissement de Paris, à la suite d'une plainte déposée par un couple qui l'accusait d'avoir proféré à leur encontre, à la terrasse d'un café, des injures antisémites et racistes. Une autre plainte, et surtout une vidéo où l'on voit Galliano clamer qu'il adore Hitler et que la famille de ses interlocuteurs aurait dû être "gazée", alimentent le scandale. Pour parfaire sa descente aux enfers, Galliano est renvoyé par Dior.

Interrogée sur ce chapitre, elle qui était dans la maison Dior en tant qu'égérie et ambassadrice au moment du scandale, Marion Cotillard, en promotion pour le film Rock N Roll réalisé par son compagnon Guillaume Canet, ne se cache pas. "Disons que c'est un sujet douloureux pour tout le monde, qui a révélé aussi les travers de notre époque : cette tendance à livrer en pâture à la presse des moments d'égarement qui, dans le cas de John, ne reflétaient pas du tout sa personnalité, confie l'actrice au magazine Numéro. C'est grave, car cela touchait à ses problèmes encore très sensibles aujourd'hui."

Soutien de John Galliano, Marion Cotillard avoue que ce fut "un moment très compliqué dans la vie de John" mais aussi que "cette situation a finalement été salvatrice pour lui". "Elle lui a permis de tourner la page et de commencer un nouveau chapitre de sa vie."

Le styliste britannique a fait son retour dans le monde de la mode deux ans après le scandale. En octobre 2014, il redevient directeur de la création, cette fois-ci chez Maison Martin Margiela.