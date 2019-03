Matthieu Chedid, sa folle nuit avec Johnny Hallyday : "Que des bons souvenirs"

En 2010, Johnny Hallyday réunit une équipe inédite à ses côtés. Après avoir frôlé la mort pendant le Tour 66, le rockeur est plus que jamais décidé à faire son métier et, surtout, à le faire comme il l'entend. En témoigne la couleur blues et très rock de ses derniers albums. Ce sont Matthieu Chedid et Maxim Nucci (Yodelice), qui l'accompagnera musicalement jusqu'à son tout dernier disque, Mon pays c'est l'amour, qui sont appelés à le rejoindre. L'album Jamais seul voit le jour en 2011. Si l'accueil est mitigé, cela reste un disque important dans le parcours du rockeur tant il marque un renouveau. Pour Johnny et Yodelice, c'est le début d'une profonde amitié et d'une riche collaboration artistique. Pour Matthieu Chedid, ce sont des souvenirs qu'il n'oubliera jamais.

Dans VSD, en kiosques le 28 mars 2019, M revient sur sa rencontre avec Johnny Hallyday et notamment sur une soirée durant laquelle ils ont pris des champignons hallucinogènes : "Avec Johnny, honnêtement, ce ne sont que de bons souvenirs et oui, c'est vrai, on a mangé des champignons hallucinogènes. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler ! Il n'y avait que Johnny qui était capable de me faire vivre ce genre de choses, moi qui ne suis absolument pas sexe, drogues et rock'n'roll. J'ai passé une soirée complètement folle avec lui..."

C'est vrai, on a mangé des champignons hallucinogènes. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler !

Cette soirée, qui s'est déroulée en été 2010 à Saint-Barthélemy, c'est Johnny Hallyday le premier qui l'avait racontée à Fréderic Beigbeder dans un long entretien dans le magazine Lui : "J'ai jamais succombé à l'héro parce que je suis hyperactif, expliquait alors le rockeur. À l'époque, John Lennon voulait me faire essayer les buvards (LSD) mais je n'ai jamais accepté. Par contre, j'ai mangé des champignons avec M." Et Johnny Hallyday d'enchaîner devant l'incrédulité de l'écrivain : "Je vais te dire un truc : qu'est-ce que je trouvais tout le monde gentil, après ! Et j'étais bien plus en forme que lui..."

Après Jamais seul, Johnny Hallyday a publié L'Attente (2012), Rester vivant (2014), De l'amour (2015) et enfin Mon pays c'est l'amour, presque un an après sa mort. Ce dernier album, supervisé par Maxim Nucci, est un immense succès. Matthieu Chedid a fait partie des guitaristes qui ont joué live autour du cercueil du rockeur lors de ses obsèques à la Madeleine. Il tourne aujourd'hui entouré d'automates avec les chansons de Lettre infinie, son album paru en fin d'année. Seize ans après la naissance de son aîné, Billie, M est devenu papa d'un petit garçon, Tao.