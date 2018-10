Mélanie Laurent: "Le truc qui m'apaise, c'est de prendre un arbre dans mes bras"

Bientôt à l'affiche des salles obscures avec sa dernière réalisation Galveston, Mélanie Laurent est de retour sous le feu des projecteurs... et donc des médias. Jamais à court de déclarations qui ont jadis amusé ou dérangé, l'actrice et jeune cinéaste nous a offert une belle nouvelle démonstration dans la magazine ELLE. Et vous savez quoi ? Elle a bien raison !

Au détour d'une question sur le documentaire écolo Demain (César du meilleur documentaire en 2016) est évoqué le rapport de Mélanie Laurent avec la nature, elle qui se dit "connectée" à cette dernière. Lancée, la star parle de "quelque chose de spirituel" dans sa relation avec le vert. "Même si je suis athée, ajoute-t-elle. Je crois que les arbres ont des choses à raconter, que les végétaux sont magiques, que la nature a des aspects divins."

Et elle continue, modérant quelque peu : "Je ne suis pas du genre à me dire 'tiens, les pâquerettes me parlent' quand je me promène dans un champ ! Et pourtant, je les sens vivantes, alors, j'évite de les écraser. Le truc qui m'apaise le plus, d'ailleurs, c'est de prendre un arbre dans les bras."

C'est bien évidemment avec la production de Demain que Mélanie Laurent a pris conscience de certaines choses. Elle a notamment quitté Paris, pour être en adéquation avec ses idéaux. "Je me suis installée sur une île bretonne. Mon fils y est même scolarisé, révèle-t-elle. Le mercredi, au lieu de chercher désespérément un parc dans toute la ville, on va à la plage." Quid du quotidien écolo du petit Léo, 5 ans ? "De temps en temps, il me réclame du poulet, c'est vrai, mais il a tellement d'énergie que je ne pense pas qu'il soit en manque de protéines", reconnaît la maman-poule.

Interview à retrouver en intégralité dans le magazine ELLE, en kiosques dès le 5 octobre 2018.