Michel Sardou opéré : La raison de son absence aux obsèques de Charles Aznavour

Michel Sardou n'a pu assister à l'hommage national ni aux obsèques de Charles Aznavour en raison d'un pépin de santé. Selon une information de Voici, le chanteur a été opéré du pied et des tendons. Ici Paris nous apprend que l'opération s'est bien déroulée mais que la convalescence est longue et handicapante. Il ne pourra poser le pied au sol avant le mois de décembre.

Michel Sardou conserve un grand souvenir de Charles Aznavour. Lundi 1er octobre 2018, quelques heures après avoir appris sa mort, l'interprète de La Maladie d'amour s'exprimait sur Europe 1 : "C'était un grand ami, un conseiller, un surveillant. Un homme qui me suivait, qui m'a vu naître. Il a assisté à tout. Il m'a donné des critiques honnêtes. (...) Je l'ai rencontré j'étais petit garçon, c'était un ami de mon père. Puis personnellement, face à face dans notre profession, c'est quand j'ai fait l'Olympia en récital pour la première fois. Je me faisais assassiner par les critiques – et à juste titre d'ailleurs. J'étais complètement déprimé. Et je vois arriver Charles avec un gros livre. Il m'a dit : 'Tiens, je t'ai fait un cadeau. C'est toutes les mauvaises critiques que j'ai eues dans ma carrière. Tu les lis ce soir et, demain, tu verras ça ira mieux.' Ça a marché, oui !"

Leur dernière rencontre a eu lieu en septembre 2017 lors de l'enregistrement de l'émission pour France 2 Dernier Show : "Je l'ai invité pour que l'on chante ensemble Je me voyais déjà ce que nous avions déjà fait quelques années auparavant. Le choc que j'ai eu, c'est que c'était une petite brindille, tout mince, tout petit. Et moi qui n'ai jamais le trac, il me l'a donné. Je me suis dit il ne va pas aller au bout et en fait il me disait des conneries pour me faire planter quand on chantait. Il était en pleine forme."

Michel Sardou a bouclé sa toute dernière tournée en avril. Il va désormais se consacrer au théâtre. Charles Aznavour a été inhumé samedi 6 octobre à Montfort-l'Amaury dans les Yvelines.