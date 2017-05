Michèle Laroque : Sa fille Oriane, superbe pour son 1er red carpet à Cannes

Nombreuses sont les demoiselles, enfants de personnalités françaises célèbres, qui se dévoilent à travers Instagram. On connaît bien évidemment Lily-Rose Depp, fille de Vanessa Paradis, ou encore Chloé Jouannet, dont la mère est Alexandra Lamy. Il faut aussi compter sur Oriane Deschamps. Comme son nom ne l'indique pas, elle a pour maman Michèle Laroque et c'est avec elle que la jeune femme de 21 ans a gravi les marches du palais des festivals à Cannes le 19 mai, lors de la projection du film Okja. Un duo irrésistible !

Oriane est la fille de la fameuse humoriste, actrice et réalisatrice – elle planche sur l'adaptation de sa pièce Un brillantissime divorce dans laquelle son enfant joue également – et du metteur en scène et adaptateur Dominique Deschamps, dont elle a divorcé peu de temps après la naissance de leur bébé en 12 juillet 1995.

En février, dans Télé 7 Jours, sa mère disait : "Elle aime surtout l'écriture et la production. Elle est actuellement à New York, où elle travaille dans ce milieu. Elle fait des clips, des pubs, des courts métrages. Après, elle reprendra sans doute des études de cinéma. Elle adore dénicher des talents et les mettre en valeur. Je n'ai pas vraiment de choses à lui apprendre. Oriane a tout vu : je l'ai emmenée partout, des plateaux de cinéma aux planches, en passant par la télé. Elle a déjà tout capté."

Et sur le red carpet, cette jeune fille a aussi tout bon côté style dans sa longue robe noire élégante parsemée d'éclats d'or en forme d'étoiles, posant avec sa mère et l'irrésistible Rossy de Palma.