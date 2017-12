Miss France 2018 : Les 30 Miss sexy et sportives dans les rues de Los Angeles !

Samedi 16 décembre 2017, celle qui succédera à Alicia Aylies au titre de Miss France sera élue lors d'une cérémonie. En attendant de découvrir l'identité de la nouvelle reine de beauté, les 30 Miss régionales se sont envolées vers les États-Unis, et ont précisément posé leurs bagages en Californie, pour leur voyage de préparation.

Sur place, les prétendantes à la couronne en ont profité pour aller à la découverte de la région. Le 28 novembre dernier, elles ont alors été aperçues en compagnie de Sylvie Tellier, à la tête de la société Miss France, dans les rues de Venice, un quartier de Los Angeles... à vélo et en rollerblade !

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que celles qui espèrent prendre la relève d'Alicia Aylies s'affichent toujours plus sexy. En maillot de bain rouge à la Pamela Anderson dans Alerte à Malibu et mini short blanc, nos Miss régionales font sensation.

Rappelons que l'élection Miss France 2018 se tiendra samedi 16 décembre 2017 et sera diffusée dès 21h sur TF1, en direct depuis la ville de Châteauroux. Le couronnement tant attendu se fera en présence des co-présidents du jury Iris Mittenaere (Miss France 2016 puis Miss Univers 2016) et Jean-Paul Gaultier.