Miss France 2019 - Sylvie Tellier : Ce cafouillage qui n'est pas passé inaperçu

Vaimalama Chaves, Miss Tahiti, a succédé à Maëva Coucke. Samedi 15 décembre 2018, la jolie brune a été élue Miss France 2019 devant plus de 7 millions de téléspectateurs sur TF1. Une soirée rythmée par les commentaires de Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier... pas toujours très concentrée !

La patronne du comité Miss France a souhaité prendre la température auprès de certaines candidates à la couronne. C'est ainsi qu'en plein direct, après un défilé sur le thème de Bollywood, elle a questionné une reine de beauté. "Alors, Miss Aquitaine, comment ça s'est passé ?", a lancé Sylvie Tellier... à Miss Auvergne ! Une petite bourde de la part de la maman d'Oscar (8 ans), Margaux (4 ans) et Roméo, né en juillet 2018. Si Romane Eichstadt a répondu sans prêté attention à l'erreur, les internautes n'ont rien laissé passer. En effet, sur Twitter, nombreux sont ceux à avoir commenté la séquence. Carla Bonesso, la vraie Miss Aquitaine, a quant à elle été rebaptisée Miss Capitaine par Jean-Pierre Foucault !

Ce ne sont pas les seules maladresses de cette élection 2019. Plus grave, alors que TF1 dévoilait des images des coulisses, certaines Miss sont apparues furtivement seins nus ! Quelques reines de beauté ont repéré la caméra et se sont empressées de cacher leur poitrine mais d'autres - à l'instar de Miss Aquitaine justement - n'ont pas eu ce réflexe et sont alors apparues topless à l'écran.