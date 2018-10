Mort de Charles Aznavour : L'anecdote adorable de Nolwenn Leroy sur son fils

À l'instar de nombreux fans et personnalités, Nolwenn Leroy a souhaité rendre un bel hommage à Charles Aznavour après avoir appris sa mort lundi 1er octobre 2018. C'est en légende d'une photo postée sur Instagram que la chanteuse de 36 ans a posté un tendre message.

"À la maison, la voix de Charles résonne... 'Emmenez-moi...' , 'Je me voyais déjà', ... Marin, mon fils de 14 mois, se met soudain à se balancer, à danser, en suivant la rythmique... 94 ans... 14 mois... Je sais que Charles est éternel car il a pris les gens par le coeur. Et si le sien a cessé de battre, ses chansons, elles, continueront à nous faire pleurer, rêver, à nous toucher... Quant à mon coeur à moi, il battait la chamade à chaque fois que j'ai eu la chance et l'honneur de partager un duo avec vous Monsieur Aznavour... Je n'oublierai jamais...", a écrit Nolwenn Leroy.