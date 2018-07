Mort de George Michael : L'hypothèse d'un suicide relancée par d'étranges mails

Si George Michael repose en paix, son dernier compagnon, lui, ne l'a toujours pas trouvée. Plus d'un an et demi après la mort choquante du chanteur anglais, Fadi Fawaz, qui avait découvert son corps sans vie dans son lit au matin de Noël 2016, remet en cause les conclusions de l'autopsie et parle de suicide.

En mars 2017, l'enquête sur les circonstances de la mort de George Michael était classée suite aux résultats définitifs de l'examen médico-légal, lequel avait conclu à un décès dû à des "causes naturelles", mettant par ailleurs en évidence une "cardiomyopathie dilatée avec myocardite" et "stéatose hépatique". Fadi Fawaz se félicitait alors que "la vérité [ait] éclat[é]", après de longues semaines de spéculations - overdose, suicide... - et alors que la famille du défunt avait demandé à ce que les résultats des analyses toxicologiques soient tenus secrets. Deux mois plus tôt, en janvier, l'ancien coiffeur, qui était le partenaire du chanteur depuis quatre années, démentait être l'auteur de messages parus sur son compte Twitter affirmant que l'ex-star de Wham! s'était donné la mort : "La seule chose que George voulait, c'était mourir. Il a essayé de nombreuses fois de se tuer et il a finalement réussi", disait notamment un tweet en date du 1er janvier 2017. Fadi Fawaz avait alors affirmé s'être fait hacker et s'était dit choqué.

Mais le spectre du suicide vient de resurgir et Fadi Fawaz est impliqué, à tort ou à raison : le tabloïd The Sun affirme avoir pris connaissance de mails rédigés par l'ancien compagnon de George Michael évoquant son suicide, au bout de la cinquième tentative, et disant que sa dépouille n'a été découverte qu'au bout de 24h. "Il aura fallu cinq tentatives, y serait-il écrit. J'en ai ras-le-bol des gens qui me demandent ce qui s'est passé à Noël. Je vais vous dire : George est mort le jour de l'anniversaire de sa mère [Lesley Harrison, emportée par un cancer en 1997, NDLR], alors ça pourrait répondre à certaines questions. Sans parler du fait qu'il lui aura fallu cinq essais pour réussir à mettre fin à ses jours. Je crois que c'est important pour l'histoire."

Entendu par la police à l'époque, Fadi Fawaz, qui vivait une relation en dents de scie avec George Michael, avait expliqué n'avoir pas passé la nuit de Noël avec lui, ayant dormi dans sa voiture avant de trouver son corps le lendemain midi. Et alors qu'il occupe toujours la propriété qu'ils partageaient à Regent Park, il est en conflit avec les ayant-droit du défunt au sujet de l'héritage, estimé à 105 millions de livres sterling (118 millions d'euros).

A qui sont adressés lesdits mails ? Fadi Fawaz en est-il réellement l'auteur ?