George Michael enfin enterré : Son compagnon Fadi Fawaz pris de court...

Il aura fallu attendre trois mois après la mort de George Michael pour que le chanteur de Wham! soit finalement enterré. Alors que les obsèques ont pris du retard à cause des examens toxicologiques supplémentaires pratiqués suite au résultat non-concluant de l'autopsie pratiquée juste après sa mort, au matin de Noël dernier, la famille de l'artiste s'est finalement réunie ce mercredi 29 mars pour le mettre en terre.

Selon les informations du DailyMail, le dernier compagnon de l'icône, Fadi Fawaz, ne semblait guère au courant que les funérailles se préparaient. Depuis quelques semaines, il se murmure en effet que l'ancien coiffeur de 43 ans, qui a retrouvé le corps de son amant dans son lit, est persona non grata à la funeste cérémonie.

Ce matin, il était tranquillement en train de se balader à Camden quand un reporter l'a informé que les funérailles se tiendraient ce jour... Il s'est alors précipité au cimetière de Highgate où se sont retrouvés les proches du chanteur, décédé à 53 ans seulement.

L'interprète de Faith a été mis en terre aux alentours de 14 heures lors d'une petite cérémonie privée. Les invités sont arrivés dans seize limousines différentes. Parmi eux, on comptait Kate Moss, Andrew Ridgeley, son partenaire de scène de Wham!, ainsi que sa soeur Melanie Panayiotou, chargée de l'office qui s'est tenu en la Chapel of Rest.

"Nous pouvons confirmer que les funérailles du chanteur George Michael ont eu lieu aujourd'hui. Sa famille et ses amis proches se sont réunis lors d'une petite cérémonie privée pour dire au revoir à leur cher fils, frère et ami. La famille de George Michael tient à remercier ses fans à travers le monde pour leurs nombreux messages d'amour et de soutien", a précisé sa famille dans un communiqué de presse transmis à l'AFP.

Plusieurs proches du chanteur, non conviés par la famille, se sont offusqués de ne pouvoir dire une dernière fois au revoir à George Michael. Notamment son ami Gary Chenery, qui s'est "senti trahi et a assuré que George serait horrifié d'une telle pratique". Malheureusement, le pauvre n'est plus là pour le voir et n'a guère eu son mot à dire dans toute cette affaire, qui a définitivement fait couler beaucoup d'encre.

Coline Chavaroche