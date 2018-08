Mort de Tom Diversy : Jessica Thivenin lynchée pour son silence, elle s'agace

Depuis la triste nouvelle du décès de Tom Diversy - jeune homme de 24 ans révélé dans l'émission 10 couples parfaits en 2017- le monde de la télé-réalité est en deuil. De nombreuses stars du petit écran se sont empressées de lui rendre de poignants hommages, comme Amélie Neten, Astrid Nielsa et même Christophe Beaugrand. Mais une candidate en particulier ne s'est pas exprimée sur cette douloureuse perte. Il s'agit de Jessica Thivenin, figure emblématique du programme Les Marseillais (W9) depuis plusieurs années.

Son silence, loin d'être passé inaperçue, n'a pas été apprécié par les internautes. Très vite, ces derniers ont commencé à s'en prendre à la jolie blonde en couple avec Thibault sur les réseaux sociaux. Excédée par les critiques, Jessica a tenu à mettre les choses au clair sur la plateforme SnapChat : "Oui, ça me touche, parce que c'est quelqu'un de notre milieu, donc c'est vrai que c'est triste. Mais moi, je ne le connais pas du tout, je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas personnellement", explique-t-elle en réponse à ses détracteurs avant de poursuivre de manière plus virulente : "Je ne vois pas pourquoi j'irai mettre un mot sur les réseaux sociaux. Pour faire du buzz, pour faire des j'aime ? Pour qu'après les gens me disent que finalement je ne le connaissais pas, de quoi je me mêle ? Toute façon, quoiqu'il arrive, vous avez toujours quelque chose à redire."

Par ailleurs, l'influenceuse au 3 millions d'abonnés s'est indignée des commentaires "exécrables" et "pitoyables" qui apparaissent sous la dernière publication de Tom sur Instagram : "Il y a des gens qui me dégoûtent. Comme les gens qui font des polémiques parce que je ne me suis pas exprimée sur un décès. Vous n'en avez pas marre, il y a une personne qui est décédée et vous n'avez que ça à faire, faire des polémiques", lâche-t-elle, révoltée.

Pour rappel, Tom Diversy est mort jeudi 23 août 2018 suite à un accident de moto survenu à Nice. C'est la compagnie Shauna Events - responsable de sa carrière - qui annonçait la nouvelle via un communiqué de presse.