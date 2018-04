Mylène Farmer : Son talent sportif caché révélé par un célèbre humoriste

Méfiez-vous de Mylène Farmer lorsqu'elle se trouve aux abords d'une table de ping-pong : la chanteuse de 56 ans est effectivement très douée avec une raquette en main. Et c'est l'humoriste Pascal Légitimus qui dévoile cette anecdote auprès de nos confrères Paris Match. Interviewé pour la rubrique du magazine Le jour où, l'humoriste de 59 ans a révélé qu'il s'était mesuré au talent sportif de l'interprète de Sans contrefaçon lors d'un moment complice passé au domicile de Claude Zidi en 1999.

À cette époque, le comédien et membre des Inconnus préparait le tournage de son film Antilles sur Seine, coproduit par le réalisateur français et sorti deux ans plus tard. Venu discuter boulot, il a ainsi a eu la surprise de voir "débarquer" Mylène Farmer, "une très bonne amie de ma directrice de production", explique Pascal Légitimus. "Il y a une table de ping-pong et nous découvrons que nous sommes joueurs l'un et l'autre. Depuis mon enfance, je vis avec une raquette à la main !", confie-t-il.

Mylène est forte, elle m'étonne

Après avoir "papoté" et échangé quelques balles avec la chanteuse, dont il précise qu'il "adore son univers", les deux décident de "faire un vrai match". Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il comprit qu'il avait affaire à une coriace du tennis de table. "Mylène me bat une fois, je remporte le deuxième match et, au troisième, elle gagne de peu, genre 17-21, mais quand même ! Mon amour propre en prend un coup, moi qui estime, à 40 ans, être un excellent joueur. Mais Mylène est forte, elle m'étonne. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre des gens vraiment à la hauteur, sur le plan humain comme sur le plan sportif", poursuit-il.

Au final, cette partie a surtout permis à Pascal Légitimus de découvrir "une femme formidable, qui s'exprime, qui est libre", une personne "rigolote" qu'il avait seulement "à peine croisée" avant cela. "À la fin de la journée, nous sommes ravis des quelques heures passées ensemble. Nous nous quittons en nous promettant de nous revoir. Eh oui, je veux ma revanche !", conclut-il.