Najat Vallaud-Belkacem : Détour inattendu par le monde de la chanson

Bien qu'elle soit retirée de la vie politique, Najat Vallaud-Belkacem, 41 ans, continue d'oeuvrer pour les causes qui lui sont chères. Après le quinquennat de François Hollande, durant lequel elle a été ministre de l'Éducation, elle a été recrutée par l'institut de sondages Ipsos. En parallèle, elle a rejoint la maison d'édition Fayard, où elle chapeaute une collection d'essais dédiée à la culture. Mercredi 20 mars 2019, Gala nous apprend que l'ancienne figure politique s'est lancée dans la chanson, en écrivant les paroles du titre Lampedusa, qui porte sur les migrants.

"Je suis engagée de bien des manières pour cette cause, notamment au sein d'une fondation, relate la maman de Louis-Adel et Nour-Chloé à nos confrères. J'ai eu le plaisir de croiser la route de deux musiciens engagés eux aussi : Adrien Graf et la chanteuse Sarah Kaddour. On a décidé de dire les choses en musique." L'interprète du titre, Sarah Kaddour, s'illustre régulièrement sur YouTube où elle publie des reprises. Le texte écrit par l'épouse de Boris Vallaud raconte le voyage de migrants en mer Méditerranée : "La nuit tombe sur la rive, les lumières faiblissent déjà. Bateau ivre à la dérive. Gouvernail et rames de bois. Pas grand-chose pour qu'il chavire au beau milieu du détroit. Il n'était pas fait pour dix. Ils sont trente entassés là." Avec un refrain tout aussi beau : "Lampedusa pour un visa, si loin là-bas."

C'est un texte important pour Najat Vallaud-Belkacem qui souhaitait rendre hommage à "ces anonymes qui savent le prix à payer d'un passage en Méditerranée". "C'est modeste, mais ça fait partie des pierres toujours utiles à poser", conclut-elle.